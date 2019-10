In viaggio a Fossano con Mons. Derio Olivero

Sabato 26 ottobre alle ore 21 nell’Aula Magna dell’IIS Vallauri tornerà Mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo ed ex vicario della diocesi di Fossano, per lo spettacolo di beneficenza “In viaggio – coraggio, relazioni, sogni”, in scena per una raccolta fondi a favore dell’Associazione “Raggi da Oltre Confine” per progetti di formazione, inclusione alla disabilità, rivolti a studenti, insegnanti e genitori.

Sul palco saliranno i 4Sangiu, La Corte dei Folli e La Maison de La Danse con la partecipazione, appunto, di Mons. Olivero. Si esibiranno Romina Gianoglio, Daniela Gianoglio, Giuseppe Alladio (voce); Bobo Bosio (voce e chitarra); Mauro Borello (tastiera); Giona Bosio (batteria) e Domenico Bosio (basso).