“Raggi da oltre confine”: 5 anni da raccontare con il teatro e Derio Olivero

Il 26 ottobre a Fossano sarà grande festa a Fossano per i 5 anni dell’associazione “Raggi da oltre confine” che, per festeggiare con la cittadinanza propone una serata all’insegna del teatro e della riflessione con “In Viaggio.

“Ci stiamo avvicinando ad una tappa importante: la nostra associazione RAGGI DA OLTRE CONFINE sta per compiere 5 anni. Abbiamo deciso di festeggiarlo insieme a tutti voi con amici speciali che hanno l'arte di fare festa: i mitici 4sangiu che col loro spettacolo IN VIAGGIO ci faranno emozionare, divertire e anche pensare. La nostra gioia è ancora più grande perchè con noi ci sarà un amico prezioso, Derio Olivero, che ci condurrà in un percorso molto curioso, per arrivare ad una sorprendente meta. IN VIAGGIO con noi” spiegano gli organizzatori.

La serata sarà alle 21 di sabato 26 ottobre alle 21 presso l’Aula Magna di Giovanni Sandri e Elisa Daniele di Raggi da oltre confine, della Corte dei Folli di Fossano e di La maison de la Danse di Cuneo con la partecipazione ufficiale di Monsignor Derio Olivero.

Sul palco ci saranno Romina Gianolgio alla voce; Daniela Gianoglio alla voce, Giuseppe Alladio alla voce; Bobo Bosio a chitarra e voce; Mauro Borello alla tastiera; Giona Bosio alla batteria e Domenico Bosio al basso.