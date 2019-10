Pian Munè di Paesana: un weekend con fritto misto e camminata naturalistica

In attesa della neve, Pian Munè di Paesana propone un duplice appuntamento per il rpossimo fine settimana.

Quello di sabato 26 ottobre propone una “cena della tradizione” con fritto misto alla piemontese.

Il menù prevede tagliere di affettati misti, fritto misto tipico dolce e salato, acqua ed il costo della serata è di 25 euro.

Domenica 27 ottobre, invece, Pian Munè organizza, in collaborazione con l’associazione Vesulus, una camminata naturalistica con guida. Il ritrovo è fissato per le ore 9 di fronte al rifugio a valle. Si percorrerà l’anello due valli lungo il nuovo sentiero che da Pian Munè porta al Colle di Gilba e risale verso le meire Pian Croesio per poi tornare al punto di partenza.

Dopo la camminata, per chi lo desidera, c’è la possibilità di pranzare al rifugio.

La durata della camminata è di circa 3 ore e l’attrezzatura necessaria richiede scarponcini da trekking.

Il costo della camminata è di 8 euro.

Prosegue intanto la campagna “Sciare a Pian Munè, un gioco da ragazzi”, con lo stagionale gratuito o acquistabile a prezzo promozionale, dopo aver cercato l’offerta più adatta all’indirizzo http://www.pianmune.it

Giova ricordare che il rifugio a valle è aperto tutti i sabati e domeniche a pranzo e a cena con menù alla carta e piatti del giorno di stagione.

Per informazioni e prenotazioni: 328.6925406.