Cuneo: alla Libreria dell'Acciuga la presentazione del libro "Il figlio del bosco: memorie di un folle folletto"

Martedi 22 ottobre alle 18.30 alla Libreria dell’Acciuga di Cuneo si terrà la presentazione de “Il figlio del bosco: memorie di un folle folletto”, romanzo fantasy-storico ambientato nell’Irlanda del XIX secolo, unastoria di follia, di fate, musica e ribellione.

Una serata di letture, canzoni e musiche tradizionali irlandesi incompagnia dell’autrice Elisa Nicotra. Modera Serena de Gier.

Vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se un mezzo folletto irlandese,per giunta affetto da violinismo, si ritrovasse rinchiuso nel piùorrendo manicomio londinese, verso la fine del XIX secolo? E' cio' che accade a Flannan O'Connor, figlio di un elfo e di unapazza, folletto Folle e Furioso per essere stato disprezzatodall'amata Maggie, l'indomita fanciulla dallo sguardo di zaffiro e dallinguaggio da carrettiere.

Fuggito su un treno (diavoleria moderna chefunziona forse per mezzo di draghi) Flannan si ritrova in terrasconosciuta, lontano dall'Irlanda e dai suoi fatati amici, in baliadell' inquietante Imperatore, essere ambiguo e misterioso, e di unmanipolo di dottori ben intenzionati e di infermieri sadici.Come due carte dei Tarocchi, il Matto e l'Imperatore si fronteggianoin una misteriosa sfida.

Per sopravvivere, Flannan racconta la suastoria, canta canzoni in gaelico, scrive lettere al suo miglioreamico, un pooka detto "Il Capraio" anche se è analfabeta, e compiealtri gesti inconsulti che gli procureranno dapprima feroci punizionie poi la libertà.

In un'alternanza di disperati lirismi colmi di mitologia celtica,racconti di esilaranti peripezie conditi da danze e canzoni,accompagnerete il giovane folletto violinista nei suoi canorivagabondaggi, dalla reclusione alla libertà, attraverso le tappeassurde della sua autobiografia (ad esempio quella che narradell'amore di Maggie per un diario che renderà Flannan rivale di sestesso), tra oscuri velieri norvegesi, misteriosi falsi infermieri e ineodruidi di Glastonbury, verso casa, verso la Collina delle Fate.