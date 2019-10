L’Istituto Professionale Velso Mucci di Bra apre le porte ad avanguardia e innovazione

A leggere questo titolo ci viene voglia di tornare a scuola! Già, perché chi di noi non ha sognato di studiare alle superiori qualcosa che davvero ci interessasse?

E così, con il classico tempismo che contraddistingue l’Istituto Professionale Statale Velso Mucci di Bra ha preso il via la campagna di orientamento, che offre agli studenti la possibilità di conoscere i corsi offerti, presentati dai docenti dello stesso Istituto. Un’occasione da cogliere al volo per tutti i giovani chiamati al grande salto, perché avere le idee chiare su quale indirizzo scegliere è molto importante per la creazione del proprio profilo, sia personale che professionale.

La forza dell’Istituto Velso Mucci è la pluralità di proposte, con le quali è difficile competere, grazie al costante impegno reso da tutte le componenti scolastiche ed a un’innovazione costante sul fronte didattico e pedagogico. Una scuola all’avanguardia, connessa, inclusiva ed attrattiva.

Gli obiettivi? Istruzione, qualità, motivazione: parole chiave importanti ed estremamente ambiziose, ma necessarie per far crescere i giovani che vedono il futuro dietro l’angolo.

Il perché iscriversi al Mucci è semplice.

I docenti spiegano che l’Istituto offre un percorso di certezze per quello che è il mondo dopo la scuola; un’esperienza di convivenza quinquennale, oltre all’indicazione per quella che sarà la strada della propria professione dopo gli studi.

Al corso del settore Tecnologico - tecnico per la grafica e la comunicazione e degli indirizzi professionali quali: il nuovo corso professionale Web Community e il corso dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (sala bar, cucina, accoglienza turistica, pasticceria) già conosciuti e avviati con successo, si aggiungeranno, nell’anno scolastico 2019/20, nuove possibilità per conseguire il diploma statale.

Sono stati avviati i corsi serali ad indirizzo enogastronomico, aperti a tutte le persone motivate (adulti oltre i diciotto anni, o sedicenni con contratto di apprendistato che non possono frequentare la scuola il mattino) per conseguire un titolo che permetta l’apertura di un’attività o altra soddisfazione lavorativa. Merita un approfondimento il nuovo corso professionale Web Community: il diplomato acquisirà tutte le competenze necessarie per diventare: web community manager, una figura professionale del settore Marketing & Comunicazione Digitale al passo con le moderne esigenze del mondo del lavoro. Il tutto in rinnovate aule super attrezzate, tecnologicamente avanzate con gli Smartscreen.

Fiore all’occhiello della scuola sarà, come da tradizione, il Ristorante Didattico, ubicato presso la sede di via Craveri 8, che vede la collaborazione di tutti gli studenti dei vari indirizzi, con i docenti e chef prestigiosi, i quali continueranno ad alternarsi nelle cucine per affiancare e trasmettere professionalità ai giovani apprendisti.

Un istituto che con le specializzazioni del suo diploma apre le porte al lavoro, ai corsi ITS e alle lauree triennali professionalizzanti, nonché alle quinquennali. Orario: dal lunedì al venerdì – un rientro pomeridiano – sabato libero (mica male, no?).

Provare per credere nelle date dedicate all’orientamento:

27 ottobre, open day dell’Istituto con orario 10/12 e 15/18, attività di laboratorio;

8 novembre, open night dell’Istituto con orario 16/22, attività di laboratorio;

16 novembre, giornata speciale dedicata all’indirizzo commerciale con orario 15/18, gioco interattivo;

23 novembre, salone dell’orientamento presso il Movicentro di Bra, con orario 10/17;

28 novembre, giornata presso il salone polivalente di Carmagnola con orario 9/13.30 e 14.30/18;

29 novembre, serata all’Auditorium G. Arpino con orario 20.30;

15 dicembre, open day dell’Istituto con orario 10/12 e 15/18, attività di laboratorio;

11 gennaio open day con orario 15/18, attività di laboratorio.

Per partecipare alle attività di laboratorio è consigliabile prenotarsi, compilando il modello on line oppure telefonando al numero dell’Istituto Velso Mucci 0172/413320.

Se sognate il futuro da primi della classe, qui sentirete di averlo raggiunto.