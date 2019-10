Cuneo: affidati i lavori di recupero dello stabile di Cascina Vecchia

Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale e dei progettisti sarà un centro didattico culturale con uno spazio museale etnografico dedicato alla rappresentazione del territorio e dei suoi principali prodotti: i lavori di recupero dello stabile di Cascina Vecchia sono stati ufficialmente affidati nel corso delle ultime settimane.

Sono state presentate ben otto offerte per la realizzazione concreta dei lavori, che si sono concluse con l'affidamento alla ditta Fantino Costruzioni. L'appalto ha un valore (IVA esclusa) di 1.504.076,41 euro.

Il progetto relativo alla struttura medievale di San Rocco Castagnaretta - inserito nel Bando Periferie - era stato illustrato in una riunione della VI^ commissione consiliare tenutasi il 16 maggio 2018.

Nel corso dell'incontro gli archetti responsabili del progetto ne hanno individuato le specifiche: “Il progetto vede la presenza di spazi esterni e interni, anche liberi e quindi pubblici, sfruttabili per il raccordo con la cittadinanza e più legati l’uno all'altro. Importante lo sforzo nel senso dell’accessibilità, ora come ora inesistente. Un’iniziativa architettonica, insomma, ma anche e soprattutto urbana: vogliamo che l’area accolga diverse destinazioni e idee, che diventi un biglietto da visita della città. Uno dei nostri luoghi più riconoscibili, restaurato e attualizzato”.

“L’intero edificio, diviso nelle sue due parti, è stato analizzato con il laser per avere effettiva contezza delle forme geometriche esatte e dei loro incastri - hanno sottolineato ancora i progettisti - . Gli interventi indispensabili, come scale e collegamenti, sono stati realizzati cercando di intaccare il meno possibile l’esistente. L’ambiente sarà isolato e salubre. Il locale forno, funzionante seppur antico, non verrà toccato così come non verranno modificate le murature nelle loro irregolarità e gli esterni: il progetto pone il rispetto per l’esistente al primissimo posto”.