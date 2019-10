Chiara Gribaudo esprime solidarietà ai lavoratori della Mahle: "Sarò al loro fianco in questa battaglia"

Anche la deputata Chiara Gribaudo è intervenuta sulla crisi del settore automotive e in particolare sulla Mahle di Saluzzo, azienda sulla quale sono insistenti le voci di chiusura.

"Proprio ieri sono usciti i dati dell'automotive piemontese e segnano un brutto calo del fatturato che preoccupa tante aziende del settore, che ha fatto la storia industriale di questa regione. La transizione energetica dell'auto va governata, non può essere lasciata a se stessa: serve un impegno chiaro del governo, della Regione e del presidente Cirio per mettere al tavolo le grandi aziende di settore, FCA per prima, e salvaguardare il destino di migliaia di lavoratori. Solidarietà ai lavoratori della Mahle di Saluzzo che domani manifesteranno, sarò al loro fianco in questa battaglia che come Saluzzo riguarda il futuro di tutta la nostra manifattura."