Giuseppe Peluso rieletto presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri

Nella mattinata di domenica 20 ottobre, si è tenuta, a Peveragno, nel Salone di Casa Ambrosino, l'Assemblea Generale dei Soci della Associazione Nazionale Carabinieri, locale "Sezione Salvo D'Acquisto", con elezione del nuovo Direttivo, in carica sin al 2024.

Presidente, per la quinta volta, è il carabiniere effettivo Giuseppe Peluso, con vice l’appuntato Sergio Vinai. La sezione ha avuto, dalla attuale Amministrazione, spazio per la sua sede, come tante altre Associazioni, in Casa Ambrosino (Via Vittorio Bersezio 22), dove si è trasferita.