L’agente 007 Pierce Brosnan in visita al museo del vino di Barolo

Tappa al Museo del Vino di Barolo oggi (martedì 22 ottobre) per Pierce Brosnan, il divo hollywoodiano protagonista di diversi film di James Bond.

Il celebre 007, in visita con la moglie e un amico che ha casa nel Monferrato, ha chiesto di vedere anche le colline di Langa e, avvistato in Barolo, ha scelto di entrare al WiMu per un tour guidato dallo staff della Barolo & Castles, raccontando di essere "particolarmente colpito da tutto questo magnifico territorio, dal buon cibo e il buon vino e soprattutto dal Museo".