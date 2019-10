Mondovì: 130mila euro per il restyling dell'ala mercatale

Prima la ridistribuzione dei banchi traguardata nel mese d'agosto, ora l'adeguamento e la messa in sicurezza dell'ala nord di piazza Ellero: il mercato di Mondovì torna al centro dell'attualità cittadina e lo fa a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di restyling, affidati alla ditta "QMC".

L'impresa provvederà a un generale riallineamento, rimuovendo la copertura attuale e premurandosi di "sostituire e integrare le gronde, le tegole marsigliesi e fermaneve, sistemare la piccola orditura in legno e ripristinare gli elementi decorativi oggi deteriorati, che verranno anche sottoposti a una generale pulizia e a un adeguato trattamento protettivo".

Il cantiere dovrà inevitabilmente svolgersi all'aperto e su falde inclinate e questo è più di un semplice dettaglio; infatti, i lavori saranno effettuati solo quando le condizioni meteo lo permetteranno.

L'intervento, inoltre, riguarda un'area molto cara ai monregalesi, che individuano nel mercato uno degli emblemi per antonomasia della loro città; per realizzarlo, il Comune utilizzerà i fondi derivanti da un contributo di 130mila euro assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Decreto "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".