Ottobre in rosa con la Lilt: ad Alba il mese della prevenzione contro il cancro al seno

Anche quest’anno la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) dedica il mese di ottobre alla prevenzione dei tumori al seno con l'avvio della campagna “Nastro Rosa”, giunta alla sua 26ª edizione, durante la quale sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite su prenotazione grazie alla collaborazione col personale medico del Servizio di Oncologia e di Chirurgia/Senologia della struttura ospedaliera dell'Asl Cn2.



Il colore “rosa” accompagnerà la campagna con l'illuminazione di alcuni monumenti in Alba e nei paesi del circondario. Al fine di sensibilizzare tutta la popolazione verso corretti stili di vita, sarà inoltre organizzata una “Camminata per la promozione della salute”, in programma per il prossimo 24 novembre, per ricordare a tutti l'importanza dell'esercizio fisico.



“I tumori al seno – sottolinea Sergio Giraudo, presidente della Lilt cuneese – rappresentano purtroppo una patologia in costante crescita, ma dalla quale si può più facilmente guarire, se si seguono alla lettera le regole di una buona prevenzione. I controlli periodici sono fondamentali per anticipare i danni irreversibili di un’eventuale malattia. Ecco perché la Lilt dedica un mese intero e oltre, alla sensibilizzazione del mondo femminile verso la cultura della prevenzione oncologica, rivolgendosi in particolar modo alle donne fino ai 45 anni per non interferire con l’attività di screening che la Regione Piemonte da anni promuove”.



L'obiettivo della campagna “Nastro Rosa”, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, è quindi di sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla vitale importanza dell’azione preventiva per contrastare la malattia attraverso una diagnosi precoce e un corretto stile di vita.