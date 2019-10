Quale futuro per la torre di Monterosso Grana? La questione continua a tenere banco

A Monterosso Grana continua a tenere banco la Torre di vedetta, simbolo del paese e da tempo al centro di dibattiti sul suo possibile futuro e riutilizzo anche con finalità turistiche.

Trattasi, però, di un edificio privato. L'argomento è stato trattato anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale, come riportato nel riassunto della seduta sulla pagina Facebook della lista di minoranza Lista Civica "Bourgat in Comune" - Monterosso Grana di cui fa parte Stefano Isaia.

Come riportato, la torre sarebbe oggetto, così come dichiarato dal sindaco, di una trattativa tra Comune e proprietà. Trattativa, però, smentita dai proprietari del bene attraverso una lettera pubblicata su "Il Caragliese". Non solo viene smentita la trattaiva o una qualsiasi richiesta di denaro ma, addirittura, si parla di un'offerta di donazione del bene risalente addiritturea al 2010. Offerta alla quale non è mai stata data risposta.

Che fare di questo edificio che caratterizza il paese? Al momento è in uno stato di declino e abbandono. Non solo la torre, ma anche l'annesso castello.

La minoranza del piccolo paese della Valle Grana è pronta a collaborare per cercare di recuperare un bene con potenzialità turistiche. Ma va chiarita una situazione che si trascina ormai da anni e che vede l'area dove sorge la torre deperire poco a poco.