Teatro sociale di Mondovì: in partenza un intervento di riqualificazione da 500 mila euro

"Verranno installati un sistema di contenimento della facciata, costituito da tiranti in acciaio, e una copertura leggera e provvisionale in laminato metallico funzionale alla messa in sicurezza. Si realizzerà, inoltre, un affaccio sull'ingresso, fruibile dai passanti di via delle scuole" .

Con queste parole l'amministrazione comunale di Mondovì ha aggiornato la cittadinanza sull'intervento che subirà il compendio immobiliare costituito dall'ex teatro sociale e dalla caserma reale dei carabinieri, nel rione Piazza.

"Un restyling atteso e importante - ha asserito l'assessore ai Lavori Pubblici, Sandra Carboni -, teso a creare i presupposti per un'ulteriore futura valorizzazione del bene, che permetterà di mettere in sicurezza un edificio storico cittadino cui i monregalesi sono affezionati. Prosegue, così, non solo il percorso di valorizzazione del rione storico di Piazza, ma anche l’impegno della nostra amministrazione per la messa in sicurezza e il consolidamento del patrimonio pubblico e del territorio comunale".