I Creatori di Eccellenza di Confartigianato Cuneo pronti a diventare protagonisti alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

I “Creatori di Eccellenza” di Confartigianato Cuneo si apprestano ad approdare ad Alba, in occasione della prestigiosa Fiera Internazionale del Tartufo Bianco.

L’Associazione artigiani conferma infatti la sua presenza nella rinomata rassegna anche per l’anno 2019, organizzando un padiglione in Piazzetta Falcone, collocato all’uscita del Mercato del Tartufo, in cui i protagonisti saranno proprio le imprese alimentari coinvolte nell’anno tematico dedicato alle eccellenze enogastronomiche artigiane della provincia di Cuneo.

L’inaugurazione del “Mercato del Cibo d’Eccellenza” avverrà sabato 26 ottobre, alle ore 10.00.

Sarà possibile visitare il padiglione nei fine settimana del 26-27 ottobre, 1-2-3 novembre e 9-10 novembre – orari 09.30-19.30.

Queste le imprese presenti

Antica Dulcinea – Produzione amaretti – Castelletto Stura

Bramardi di Beccaria Franco – Pasticceria e Cioccolato – Cervasca

Caffè Excelsior – Torrefazione Caffè – Busca

Caseificio Valle Infernotto – Formaggi – Barge

Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano – Cioccolateria – Busca

Cioccolato Mainero – Pasticceria – Villafalletto

Ferrari Specialità Alimentari – Pasta – Cherasco

Fonterosa di Pira Giorgio & C. – Prodotti sottovetro – Serralunga d’Alba

In-fusione – Infusi – Morozzo

Pasticceria Brignone – Pasticceria – Dronero

Sabaco D’Oc – Famù – Formaggi e Yogurt – Cervasca

Vinicola Sacro Cuore di Baldovino Lorenzo – Vini – Santo Stefano Belbo

Partner del padiglione sarà Acqua San Bernardo.

Come sempre tornerà anche il padiglione dedicato al cioccolato in Piazza Duomo, previsto per il 9-10 novembre.

Alla Fiera del Tartufo parteciperanno però anche i cuochi artigiani “Creatori di Eccellenza” che prenderanno parte ai “foodies moments”, spettacolari show-cooking organizzati dall’Ente Fiera del Tartufo in Sala Beppe Fenoglio.

Ecco il calendario delle dimostrazioni

venerdì 1° novembre – ore 10.30

Manolo Allochis (Ristorante Il Vigneto - Roddi) e

Fabio Ingallinera (Ristorante Il Nazionale - Vernante)

venerdì 1° novembre - ore 12.30

Fabrizio Peirotti (Ristorante Moderno - Carrù) e

Marco Bernocco (Osteria Murivecchi - Bra)

sabato 2 novembre – ore 10.30

Cinzia e Sandra Ricci, Massimo Coccallotto (Trattoria Il Borgo - Ormea) e

Gemma Boeri: (Da Gemma - Roddino)

sabato 2 novembre – ore 12.30

Omar Cumerlato Melter (Il Ristorantino Michelis - Mondovì) e

Roberto Cavalli (Ristorante Due Palme - Centallo)

domenica 3 novembre – ore 10.30

Ezio Damiano (Ristorante Il Nuovo Zuavo - Cuneo) e

Eugenio Manzone (Ristorante Il Portichetto - Caraglio)

domenica 3 novembre – ore 12.30

Giuseppe Demichelis (Ristorante L’Osto ‘dna Volta - Savigliano) e

Marco Roberto (Ristorante Casa Pellico - Saluzzo)

Prenotazioni su: https://www.fieradeltartufo.org/tipologie-eventi/foodies-moments/.

“Creatori di Eccellenza” è il progetto realizzato nel 2019 da Confartigianato Imprese Cuneo con il contributo di Camera di Commercio e Fondazione CRC per valorizzare l’artigianalità del lavoro di trasformazione delle materie prime in cibo di qualità.

"Proseguendo il percorso intrapreso nei precedenti “anni tematici”, – commenta Luca Crosetto, Presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – dedicati ai materiali utilizzati nel lavoro artigianale, la nostra Associazione quest’anno ha puntato i riflettori sulla figura dell’artigiano, con la sua abilità manuale e la sua creatività, celebrandone capacità e valore in uno dei comparti, quello del cibo, che ci rende “unici” nel mondo".

"Con l’anno tematico 2019 – commenta Domenico Visca, presidente della Zona di Alba di Confartigianato – la nostra Associazione intende sottolineare come la capacità artigianale si possa declinare in modo trasversale nel contesto economico locale. Abbiamo scelto di partire dal comparto alimentare, apprezzato a livello internazionale, perché nella trasformazione delle materie prime emerge in modo indiscutibile l’abilità dei cuochi, artigiani a tutti gli effetti di rara bravura e di grande tecnica. Ringraziamo il Comune di Alba e l’Ente Fiera del Tartufo per la consueta proficua collaborazione sviluppata anche in questa edizione della rassegna!.

Tra le varie iniziative collegate, anche la realizzazione della Guida “Creatori di Eccellenza nel food”. Edito da Nino Aragno Editore, il volume si sviluppa come un vero e proprio viaggio gastronomico nella provincia di Cuneo, alla scoperta di specialità tipiche, cuochi e ristoranti, imprese e prodotti del settore artigiano alimentare della Granda. La guida è acquistabile su Amazon (https://amzn.to/2XLPbrq) e nelle principali librerie della provincia. In occasione della Fiera del Tartufo la guida sarà presentata anche in lingua inglese.