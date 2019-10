Coltivava marijuana nella cantina di casa: in manette un 32enne di Bra

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Bra hanno arrestato per produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti un uomo di 32 anni residente a Bra, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati.

I militari, avendo notato già da alcuni giorni dei movimenti insoliti nei pressi dell’abitazione dell'uomo hanno effettuato specifici accertamenti volti a verificare se questi fossero dovuti ad un’attività di spaccio. Pertanto, richiesto e ottenuto uno specifico decreto dall'Autorità Giudiziaria, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, rinvenendo un vero e proprio sistema di coltivazione, essiccazione e vendita di “marijuana”.

Durante la perquisizione, infatti, i militari hanno rinvenuto all'interno della cantina di pertinenza dell’alloggio una vera e propria serra equipaggiata di impianto di illuminazione e in una stanza attigua 3 chili di sostanza stupefacente, già confezionata in buste di plastica, unitamente a 1.000 euro in contanti, verosimile frutto dell’illecita attività.

In attesa dei risultati degli esami di laboratorio che stabiliranno il quantitativo di principio attivo delle piante rinvenute, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre per il giovane è scattato l’arresto in flagranza di reato e quindi la sua traduzione presso la Casa Circondariale di Asti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.