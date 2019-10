E' una maestra 51enne di Costigliole Saluzzo la donna morta nel tragico schianto a Termine di Villafalletto

Si chiamava Tiziana Martino e aveva 51 anni la donna deceduta oggi nel terribile schianto avvenuto a Termine di Villafalletto, poco dopo le 13, dove sono rimaste coinvolte la vettura condotta dalla donna e un mezzo pesante.

Originaria di Saluzzo, Tiziana abitava a Costigliole, in località Sant'Anna, ed era figlia di una figura storica del paese, il compianto maestro Martino. Era anche lei una maestra, in una scuola primaria di Cuneo.

"E' una notizia davvero tragica per la nostra comunità, perché la famiglia Martino è sempre stata di riferimento per tutti", ha detto la ex sindaca Milva Rinaudo.

La strada dove è avvenuto il sinistro è in fase di riapertura proprio in questi minuti: è stato portato via il camion e messa in sicurezza la zona. Ferito in modo abbastanza serio anche il conducente del mezzo pesante, che si è schiantato contro un'abitazione danneggiando il balcone. L'uomo era incastrato all'interno della cabina ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estricarlo.

Giornata tragica sul fronte incidenti in quella zona. A breve distanza, sulla provinciale che da Termine va verso Savigliano, poco dopo c'è stato un altro incidente, un frontale tra una Audi A6 e una Peugeot 206. Ed è proprio la giovane donna a bordo dell'utilitaria ad aver avuto la peggio. Si tratta di una 25enne di Piasco, trasportata in condizioni gravissime al Santissima Annunzxiata di Savigliano.