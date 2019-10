Escono di strada con l'auto, a Vinadio, e finiscono in un torrente: feriti tre francesi

E' di 3 feriti il bilancio di un incidente stradale, verificatosi questa mattina (martedì) lungo la strada statale 21, "del Colle della Maddalena", intorno alle ore 11.

Un'auto con tre persone di nazionalità francese a bordo, è uscita di strada, finendo nel letto di un torrente che scorre a lato della Statale. L'auto ha finito la sua corsa ribaltandosi.

In seguito alla richiesta di soccorso sono giunti sul posto i Vigili del fuoco, con la prima partenza del Comando di Corso De Gasperi di Cuneo, le equipe dell'emergenza sanitaria, anche con l'elisoccorso decollato da Levaldigi e i Carabinieri.

I feriti sono stati trasportati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso: per due di essi è stato disposto il trasferimento in elisoccorso.