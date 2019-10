Spara tre colpi in aria con una pistola a salve nel parcheggio dell'ex Eliporto: nei guai un 67enne

"Correte, correte: c'è uno che spara!". E' questa la telefonata arrivata in Questura lo scorso 19 ottobre, sabato pomeriggio di Fiera del Marrone a Cuneo, quando un cittadino ha chiamato la Polizia dopo aver visto un uomo, nel parcheggio dell'Ex Eliporto, mentre sparava in aria tre colpi di pistola.

Pistola risultata essere una di quelle con il tappo rosso, che spara a salve, la cosiddetta softair. Ma l'aspetto, e soprattutto il rumore, dalla distanza non si colgono.

All'arrivo della Volante l'uomo, un 67enne dell'hinterland, aveva già messo l'arma in auto. All'interno, oltre alla pistola, c'erano 42 colpi. Tutto acquistato un paio di giorni prima.

E se, all'arrivo dei poliziotti, l'uomo avesse avuto ancora l'arma in mano? Su questo aspetto sarà la Procura a valutare se per l'uomo scatterà anche la denuncia per procurato allarme. Al momento per lui è scattata la denuncia per esplosioni in luogo pubblico.