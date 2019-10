Tre capre sbranate in centro paese: attacco di lupi a San Giacomo di Roburent?

Il punto interrogativo è d'obbligo, se non altro per mancanza di conferme visive, ma le immagini paiono non lasciare troppo spazio a dubbi di sorta: è altamente probabile che siano stati i lupi a sbranare tre capre nane a San Giacomo di Roburent nella notte fra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre.

L'episodio si è verificato in pieno centro paese, nel quartiere Fo Gros, a pochi passi dalle abitazioni.

"Le caprette - raccontano i proprietari - erano protette da un recinto, al cui interno avevamo installato una casetta che a loro tornava utile per ripararsi dalla pioggia. Proprio lì, nel prato, abbiamo trovato alcuni resti".

La vicenda non è stata denunciata alle autorità competenti. "Nessun atto ufficiale, purtroppo, potrà mai restituirci le nostre capre", hanno proseguito, aggiungendo che "non ricordiamo di aver mai sentito parlare di attacchi di lupi in una zona tanto centrale di San Giacomo".