In biblioteca a Centallo salpa "la nave dei sogni"

Se davvero non ti vuoi annoiare, di una cosa sola ti devi ricordare! Per quest’anno, il primo venerdì del mese, in biblioteca ti aspetteranno sorprese! Storie di fate e di terre lontane… Grandi tesori e lampade strane. Pirati arrabbiati e giovani re, porta pure qualcuno con te. Insieme a CeCe e i suoi amici, si leggeranno storie felici! Non perdere tempo!

Non aspettare! La nave dei sogni deve salpare. Alle 17.00 nella sala della Mappa, sarà un appuntamento da cui non si scappa.

In biblioteca ti STIAMO aspettando. VENERDI’ 25 OTTOBRE, alle 17, SALA della MAPPA