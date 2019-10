Risparmiare rispettando l'ambiente: da oggi è possibile con la proposta energetica di LEDisONE

La consapevolezza verso una nuova forma di rispetto per l'ambiente è un ormai un obbligo, sia per i privati così come per le società e le realtà pubbliche. Lo stesso vale anche per il concetto di risparmio, se fatto in un'ottica di qualità e trasparenza.

Dal 2018 molte forme di illuminazione energetica sono state “messe al bando” da una direttiva europea che punta su una maggiore efficienza e sul risparmio. Su questi ideali si fonda l'azienda LEDisONE, un'impresa che opera nel settore dell' illuminotecnica la cui priorità è la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni CO2 nell'atmosfera ma anche il risparmio dei propri clienti.

La scelta di utilizzare sistemi di illuminazione a LED prevede soluzioni estetiche funzionali e più confortevoli rispetto ad altre fonti di vecchia concezione. L'adeguamento ai LED non è però per tutti immediato, sia per questioni di logistica, che per questioni economiche.

Basti pensare alle strutture alberghiere di grandi o medie dimensioni, ma anche alle realtà più locali: la sostituzione dei vecchi impianti con la nuova illuminazione a led porta sicuramente a grandi vantaggi ma potrebbe essere un onere difficile da supportare.

In questo ambito entra in campo LEDisONE e il noleggio operativo: una soluzione “chiavi in mano a costo zero” con l’opportunità di “affittare” apparecchi di illuminazione a LED.

Per risparmiare fino all'80% dei costi, l'azienda offre la locazione operativa con un canone sicuro e contenuto, per un periodo stabilito e dietro il versamento di una quota mensile o trimestrale. Il sistema non solo non prevede alcuna esposizione finanziaria ma si occupa anche della manutenzione dell'impianto offrendo la gestione dei pagamenti in periodi di tempo pianificati.

Ad oggi gli impianti di illuminazione obsoleti e inefficienti sono circa l'80% di quelli esistenti: con la proposta di LEDisONE è possibile arrivare a risparmiare oltre il 70% sui costi energetici ed essere a norma con le leggi vigenti.

