Al Paschiero di Cuneo "la partita del Cuore Granata" per celebrare i 700 anni dell'ospedale

A scendere in campo celebri campioni del passato del Torino contro i Dipendenti del Santa Croce. Come detto, scopo della manifestazione è celebrare i 700 anni dell'Ospedale in Città a Cuneo, ma sarà anche l'occasione di ridare energia e visibilità ad un impianto e a una tradizione sportiva, quella del calcio cuneese, che stanno vivendo momenti di difficoltà. Inoltre, il pubblico che vorrà salutare i beniamini dell'ultimo scudetto granata e delle epoche più recenti, potrà contribuire all'attività delle Associazioni di volontariato che operano a sostegno dei malati in collaborazione con la Azienda Ospedalier , con un libero contributo: per questo importante obiettivo abbiamo battezzato l'evento "la partita del Cuore Granata".