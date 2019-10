Mostra Ferragamo al Piazzo, presente il suo "Sandalo invisibile" che gli valse l'oscar FOTO

“Non vi è limite alla bellezza, né grado di saturazione per l’immaginazione creativa; così come infinita è la verità dei materiali che un calzolaio può impiegare per decorare i suoi modelli in modo che ogni donna calzi come una principessa ed ogni principessa come una regina da fiabe” S. Ferragamo

“Passi nel Mito”, una mostra che vuole essere un omaggio a un grande Maestro del saper fare, ma anche a quella creatività e talento simbolo di italianità nel mondo. Presente a Palazzo La Marmora nella Sala del Biliardo il 25/26/27 ottobre a cura di Patrizia Maggia.

Una storia affascinante quella di Salvatore Ferragamo, partito giovanissimo da Bonito, piccolo paesino campano, alla volta dell’America. Lo guida una grande passione, quella per le scarpe, un amore insolito per il mestiere del calzolaio, un mestiere umile al quale Ferragamo dà una dignità nuova, tanto da diventare il calzolaio delle stelle.

Un approccio creativo, ma anche scientifico, studia l’anatomia del piede, ricerca l’equilibrio, le scarpe devono essere comode, poi nelle sue mani diventano opere d’arte. E’ attratto dal colore, che modula sapientemente, colori saturi, accesi, come i colori del sud. Ma ancora di più sono i materiali ad attirare la sua attenzione, ne usa i più disparati, soprattutto nel periodo dell’autarchia, rafia, cellophane, tela, fili di nylon, il rascello ottenuto dalla corteccia del pioppo, il merletto, sino alla pelle di pesce. Il suo utilizzo li nobilita, conferisce loro un diverso stato, ne deriva una nuova immagine di calzatura, tanto che questo gli vale nel 1947, il premio Neiman Marcus, l’oscar della moda, assegnato per la prima volta a un creatore di calzature.

Conscio del valore delle proprie creazioni, Ferragamo brevetta i suoi modelli, alcuni sono modelli unici, fatti su misura per le star del cinema internazionale, altri sono espressione della sua continua e irrefrenabile ricerca del bello.

Mostra

La mostra “Passi nel Mito”, si soffermerà sull’arco produttivo di Ferragamo che va dagli anni 30 agli anni 50, gli anni della sperimentazione di nuovi materiali, saranno presenti modelli in canapa, cotone, cellofan, legno, leopardo marino, merletto di Tavernelle, nylon, rafia, tela, materiali dei quali Ferragamo aveva intuito le possibilità di utilizzo, tema più che mai attuale nell’ambito della sostenibilità della moda.

Il sandalo invisibile

Sarà anche presente il modello che valse a Ferragamo l’Oscar della Moda, “il sandalo invisibile”, realizzato con un filo di nylon trasparente, attorcigliato e avvolto intorno a un tacco, l’idea era partita dalla lenza di un pescatore.Proprio alla Sostenibilità il Museo Salvatore Ferragamo ha dedicato l’attuale suo percorso espositivo “Sustainable Thinking”, una riflessione sulla necessità di elaborare nuove strategie sostenibili di sviluppo non solo nell’ambito della moda, ma come attitudine di pensiero.

Si ringrazia il Museo Salvatore Ferragamo per i prestiti