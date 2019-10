Porro di Cervere: ritorna la piazzetta dei sapori gemelli

Tornano in piazza, davanti al Municipio, le Città gemelle golose del Porro Cervere. Uno spazio da 10 e lode, come il numero delle sezioni che saranno messe a disposizione di Comuni, Proloco e Associazioni all’interno dell’area espositiva collocata in piazza Umberto I durante ciascuna delle tre domeniche di novembre – quindi del 10, 17 e 24 – della Fiera dedicata al prodotto principe dell’agricoltura Cerverese e “Re” indiscusso delle tavole autunnali del NordOvest.

“Si tratta della conferma, in base al gradimento e alle adesioni fin qui registrate, di una tradizione che abbiamo inaugurato come Comune per rendere la Fiera del Porro Cervere patrimonio e vetrina di un territorio molto più ampio e capace di andare oltre i confini cittadini e provinciali – commenta il sindaco Corrado Marchisio – La nostra Amministrazione è da sempre convinta della necessità di favorire gemellaggi a carattere gastronomico fra realtà municipali dalle forti tradizioni agroalimentari, perché dal confronto possono nascere, come in effetti è avvenuto e sta avvenendo, ricette innovative e occasioni di dialogo destinate a favorire possibilità di crescita reciproca ben oltre il periodo delle singole Fiere e manifestazioni. Dalle sfide attuali si esce più vincenti, se da una parte si specializzano i singoli prodotti di eccellenza, e dall’altra si riuniscono più specializzazioni nella stessa strategia promozionale. I fatti e i risultati lo certificano e ci esortano a proseguire con sempre maggiore decisione. Il 2019 non segna solamente la 40esima edizione della Fiera del Porro, in parallelo corrisponde anche al 20esimo anniversario del riconoscimento di Cervere come Comune Turistico deliberato dalla Regione Piemonte”.

Le richieste per l’ottenimento dei singoli spazi espositivi all’interno della piazza dei Sapori gemelli dovranno essere inviate al Comune di Cervere entro il 31 ottobre.