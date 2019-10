Savigliano capitale del RAP per un fine settimana,con il giovane freestyler “Shame”

Sotto il tendone da circo dell'associazione fuma che 'nduma presso il parco dell'edificio Longis, nelle aule degli istituti superiori della città e negli spazi dell'Oasi giovani, una due giorni sul RAP, il genere che sta dominando il panorama musicale mondiale e attraverso il quale comunicano sogni, desideri e paure le nuovissime generazioni.

Protagonista dell'evento il giovane freestyler Fabio Errico, in arte “Shame”. Inizia da bambino il suo percorso musicale col pianoforte (ottavo anno di conservatorio) per poi dedicarsi al Rap; dove si distingue per i numerosi palchi calcati e le vittorie a Contest di livello nazionale: (MTV Spit Tour 2015, AlleyOop 2016, Ya Know The Name 2017, Genova hip hop festival 2018, Tecniche Perfette Piemonte 2018/19, Urban Jam 2018 ecc....) Oltreché per aver conseguito il Guinness World Record di Freestyle con il maggior numero di ore consecutive di improvvisazione (25H)

Venerdì mattina “Shame” interverrà presso gli istituti I.P.C. e CNOS, sabato mattina sarà la volta di geometri e ragionieri. I ragazzi del territorio (molti dei quali scrivono e producono amatorialmente) potranno confrontarsi con il giovane cantautore su contenuti e flow, cadenze e metafore, rime e figure allegoriche. Gli studi in filosofia contribuiscono in “Shame” ad una ricca conoscenza della lingua italiana, che gli permette costruzioni linguistiche poetiche e originali, caratteristica che lo differenzia dal filone commerciale del RAP.

Ci sarà anche per i ragazzi più interessati la straordinaria opportunità di approfondire le tecniche di scrittura di un pezzo RAP Venerdì ore 18,00 presso lo spazio Oceano in Corso Roma 111

Corso di Freestyle e scrittura RAP (è necessario prenotare al 3332742858 i posti sono limitati)

Si è voluto inoltre pensare ad un momento Sabato ore 17,30 presso lo spazio Oceano in Corso Roma 111 per genitori, formatori, educatori: RAP e mondo adulto per capire meglio il linguaggio attraverso il quale si esprimono oggi i giovanissimi. Libero dibattito con “Shame” e Mauro Maggi formatore dell'università della strada (Gruppo Abele) modera Doriano Mandrile

Sabato nel tendone di circo presso il Parco Longis in Via del Follone 5

ore 20,00 Battle freestyle i giovani rappers del territorio si sfidano a suon di rime

ore 21,00 Apericena con RAPpanini, TRAPpanini e HIP HOPpanini, birra e bibite

ore 22, 00 Concerto di “Shame”

Per info 3332742858