Verzuolo, domani (mercoledì 23) il consiglio comunale

Mercoledì 23 ottobre, alle 18, si riunirà il Consiglio comunale di Verzuolo.

All’ordine del giorno un importante passaggio nella vita amministrativa dell’ente locale: l’approvazione del bilancio consolidato 2018.

Inoltre, dovranno essere deliberate alcune variazioni urgenti al bilancio, assunte nei giorni scorsi dalla Giunta. In primis, la rinegoziazione dei prestiti che permetteranno un risparmio annuo di 3770 euro.

Seguirà la variazione urgente del DUP (Documento Unico di Programmazione) per garantire 15mila euro in più per la manutenzione ordinaria delle strade e lo sgombero neve.

Altrettanti fondi saranno stanziati per consentire manutenzioni ordinarie ai cimiteri.

Deliberata anche l’indennità di funzione della carica del sindaco e degli amministratori comunali.

Sindaco che secondo la normativa dovrebbe percepire un’indennità mensile di 2509 euro, ma che invece percepirà 1695 euro, il 32,5% in meno. Primo cittadino e amministratori, inoltre, hanno rinunciato al rimborso spese previsto, ad esempio, per l’auto.