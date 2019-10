Al Teatro Milanollo di Savigliano sabato 26 ottobre alle 21 va in scena la solidarietà

Sabato 26 ottobre il Teatro Milanollo ospita una serata a favore del Banco Alimentare con due momenti di riflessione. Dalle 20, infatti, sarà possibile visitare la mostra del Trentennale del Banco Alimentare che, con alcuni pannelli fotografici, racconta la storia di questi 30 anni attraverso lo sguardo, i sorrisi, i gesti di chi l’ha vissuta. Alle 21 invece andrà in scena lo spettacolo “La vertigine della libertà” della compagnia “I Canzonieri”, una riduzione teatrale di Guido Mezzera del capitolo più conosciuto dei Fratelli Karamazov di Dostoevskij: La leggenda del Grande Inquisitore.

Una scenografia volutamente spoglia, priva di riferimenti storici, con alcuni inserimenti musicali di Mahaler, Prokofiev, Shostakovich, al centro il tema della libertà. Un tema trattato attraverso il genio e le parole di Dostoevskij che si rivolge, senza nessuna possibile distrazione, a chi è ancora disposto a ragionare sul significato del vivere.

Una serata diversa, ma anche una buona ragione per ritrovarsi e riflettere su un argomento prepotentemente attuale come quello della libertà, unendo un gesto di solidarietà per l’opera del Banco Alimentare del Piemonte. Ingresso libero