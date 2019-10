Nuove attrezzature per la scuola Giuseppe Tosa di Cossano Belbo

Nei giorni scorsi sono state inaugurate alcune nuove attrezzature donate alla scuola Giuseppe Tosa di Cossano Belbo.

La donazione è stata un po' particolare, in quanto frutto di una transazione svolta dal sindaco Mauro Noè per sbrogliare una situazione di vicinato tra tre proprietari terrieri.

Il proprietario del fondo in questione Piero Bianco, ha voluto che una parte della somma utilizzata per la cessione del terreno fosse corrisposta al sindaco per la sua attività di “mediazione“; la proposta è stata subita accettata anche dai due acquirenti Carlo Rosso e PieroTortoroglio.

Il Sindaco, dopo averli ringraziati, ha deciso di devolvere l’intero importo per particolari necessità della Scuola Cossanese.

Su suggerimento delle insegnanti, la cifra è stata utilizzata per la dotazione di un palco fisso per le varie attività dimostrative ed una sabbiera per i più piccini della Scuola dell’Infanzia.

Dopo la loro realizzazione, nel corso dell’estate, si è deciso di ringraziare a loro volta i benefattori, con una breve, ma intensa cerimonia, alla presenza delle insegnanti e dei bambini della locale scuola. Il Sindaco, ha voluto per l’occasione, scoprire una targa a nome dell’Amministrazione Comunale come gesto di gratitudine nei confronti dei generosi cittadini cossanesi.