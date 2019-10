Il cuore grande della Pro Loco di Robilante

Un sabato qualunque, il 19 ottobre, l' occasione per passare una giornata in allegria dopo le “fatiche” delle varie iniziative estive e poi l'idea di regalare una sorpresa davvero speciale a un ragazzo altrettanto speciale; protagonista la Pro Loco di Robilante e beneficiario dell'evento inaspettato il consigliere Davide.

Giornata iniziata con la visita al Museo della Montagna e poi culminata con il viaggio in direzione Juventus Stadium, dove una volta sceso dal pullman il tifosissimo bianconero si è ritrovato con i biglietti in mano per assistere alla partita interna contro il Bologna. Grande la sua gioia e entusiasmo per tifare dal vivo la sua squadra del cuore.

“A nome di Davide desidero ringraziare: il presidente della Pro Loco Sergio, Deborah, Mirella, Sara, Giulia, Ivan C., Ivan G., Diego, Manuel, Maurizio, Andrea, Luca, Leo, Viola, Sergio F, Roberta, Matteo, Marco, Simone, Lollo e Ivan T. per il prezioso aiuto nell'acquisto dei biglietti. La loro grande generosità ha permesso a Davide di vivere un'esperienza che davvero ricorderà per sempre”, dice la mamma Silvana Viada.