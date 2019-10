Il Tenore Enrico Iviglia ospite del Rotary club Canale Roero

"Ad alta voce, uniti nel Servizio" è il titolo del doppio appuntamento promosso dal Rotary Club Canale Roero svoltosi negli scorsi giorni presso la chiesa dell'Annunziata a Guarene, che ha visto la presentazione della campagna raccolta fondi per l'eradicazione della polio nel Mondo "end polio now" in occasione della giornata mondiale contro la polio del prossimo 24 ottobre, ed un salotto letterario con ospite il tenore astigiano Enrico Iviglia, che ha presentato il suo libro "Ad alta voce, storia di un ragazzo diventato tenore" e si è esibito con brani di canto lirico. Una bella serata, partecipata dagli amministrazione locali e da un importante pubblico, che si è sposata bene con l'iniziativa del Rotary Club Canale Roero volta ad agire insieme nel servizio con lo scopo di dare inizio ad una raccolta fondi attraverso "salvadanai in cartone" con su il logo del Rotary e la scritta End Polio Now, consegnati in tutte le Farmacie del Roero e dintorni. I salvadanai resteranno per sei mesi nelle farmacie e il ricavato sarà devoluto alla sede centrale del Rotary per combattere la poliomielite.

Il presidente del Club Canale Fabrizio Costa:"È stata una serata strepitosa, resa ancor più unica dalla presenza di questa incredibile voce del tenore Enrico Iviglia, che ha fatto venire la pelle d'oca non solo a me, ma anche a tutti i partecipanti. Ci aspettiamo tanta solidarietà dal Roero, speriamo che ognuno possa dare il proprio piccolo contributo. Ho equiparato questa campagna raccolta fondi all'offerta di un caffè, dove il suo costo medio equivale a quello di un vaccino contro la poliomielite. Optando per questa scelta si offre un vaccino gratuito ad un bambino, salvandogli la vita"