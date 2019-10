Passeggiata per la Vita 2019: consegnati 2 maxi assegni!

Nella giornata di ieri, lunedì 21 ottobre 2019, sono stati consegnati, con immenso orgoglio, due maxi assegni da euro 11.665,28 all’A.I.L. sez. di Cuneo intitolata a Paolo Rubino e al Fiore della Vita di Savigliano.

Tutto questo è stato possibile grazie a tutti voi che avete acquistato il pettorale per la passeggiata per la vita. Grazie ai sostenitori della Passeggiata, grazie ai tanti volontari che con dedizione e passione ci mettono il cuore a sostegno della Passeggiata; grazie a tutte queste persone e a tante altre che nell’anonimato assoluto, nel ricordo dei nostri giovani, credono in noi e in quello che facciamo.

"Noi ne siamo sicuri, i nostri giovani apprezzano, e sicuramente hanno condiviso con voi i tanti sorrisi che ci avete regalato il 22 settembre. Ogni centesimo sarà dedicato a sostegno delle case A.I.L. e di #casaAnna, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie, a sostegno della ricerca… Ognuno di noi domani svegliandosi se si sentirà sollevato, contento, sereno, sarà probabilmente perché qualcuno senza saperlo, avrà beneficiato del nostro contributo, del Vostro contributo".

Non ci resta quindi che dare appuntamento a domenica 27 settembre 2020 per la 5^ edizione della Passeggiata per la Vita.

Grazie a tutti, piedi per terra, avanti a testa alta.

Famiglie Rubino e Brignone