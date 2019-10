Mela Rossa Cuneo IGP: è cuneese il frutto universale di Golosaria 2019

Il Cibo che Ci Cambia sarà il tema conduttore della quattordicesima edizione di Golosaria Milano, la rassegna di cultura e gusto ideata da Paolo Massobrio, che prenderà vita anche quest'anno al MICO – FieraMilanoCity dal 26 al 28 ottobre. E nessun Cibo ha cambiato la nostra storia forse più del frutto primordiale di biblica memoria a cui la manifestazione ha dedicato quest'anno un evento speciale Mela, il frutto universale (showcooking di sabato 26 ottobre ore 18).

Bella, buona e salutare sarà la Mela Rossa Cuneo IGP, reduce da uno strepitoso Macfrut, la fiera internazionale dell'ortofrutta di Rimini che l'ha eletta a proprio simbolo per l'edizione 2019, il centro di questo evento della grande kermesse del gusto milanese.

Le ragioni per scegliere questo frutto esemplare sono numerose e vanno dalla sostenibilità della sua coltivazione in aree collinari del cuneese, dove il micro-clima particolarmente adatto permette alle mele di crescere sane con ridottissimo o assente uso dei pesticidi, alla celebrata bellezza della buccia, di un bel rosso vivo e lucente, che le ha fatte apprezzare negli Emirati Arabi addirittura come centro tavola, all'abbondante presenza dei salubri antociani nella buccia.

Domenico Sacchetto, (nella foto con Paolo Massobrio a Golosaria Milano 2018) presidente di Assortofrutta e del Consorzio di Tutela della Mela Rossa Cuneo Igp, ospite per la seconda volta a Golosaria Milano, ha dichiarato in proposito: “Siamo lieti di rinnovare la nostra presenza a questa manifestazione che ci permette di raggiungere il pubblico dei consumatori italiani più attenti alla qualità della propria alimentazione. Sono oltre 200 i produttori di Mela Rossa Cuneo Igp per una raccolta totale che quest'anno ha raggiunto 1 milione e 800 quintali di frutti. Il 2019 è stata quindi una buona annata per queste mele, che meritano di essere conosciute meglio anche in Italia. Ma non è tutto: il territorio saluzzese crede in questo prodotto tanto che negli ultimi due-tre anni sono stati impiantati 1000 nuovi ettari di Mela Rossa Cuneo Igp e quando, tra due anni, la produzione dei nuovi impianti sarà a regime, prevediamo di arrivare a 2 milioni e mezzo di quintali. Una produzione che, articolata su 4 varietà di mele diverse (Gala, Red Delicious, Fuji e Braeburn ), sarà capace di renderci protagonisti sul mercato con frutti disponibili praticamente tutto l'anno e vorremmo fosse la bandiera di un territorio vocato in generale alla produzione di frutta. Mi piace infatti ricordare anche che nel saluzzese ci sono circa 600 ettari di terreno dedicati ai piccoli frutti, 750 alle susine e 100 alle ciliegie e che nel totale del territorio dedicato alla frutta almeno 1000 ettari sono di coltivazioni biologiche. Visto che stiamo investendo sul futuro infine, abbiamo deciso di distribuire le nostre mele quest'anno ai bambini di Golosaria: iniziamo così a farci apprezzare dai consumatori del futuro”.

Guardano al futuro anche gli altri ospiti di questo evento dedicato al frutto universale come Diego Bongiovanni, il poliedrico chef, anch'egli Piemontese, reso celebre nel 2013 dalle sue apparizioni a La Prova del Cuoco e protagonista, ormai da anni di una vera food revolution, tra eventi itineranti come Mani in pasta Tour, Cucina a effetti speciali, La Cucina senza sprechi e Cucina con i fiori, che sabato 26 ottobre realizzerà con Mela Rossa Cuneo Igp, un esclusivo risotto alla mela: “Mi piace abbinare nei miei piatti alimenti tra loro territorialmente vicini e quindi ho pensato che questo frutto made in Piemonte avrebbe accompagnato perfettamente il riso, un altro eccellente prodotto del nostro Piemonte oltre che il suo diretto vicino di casa ovvero il Prosciutto Crudo di Cuneo Igp. Realizzerò quindi nel mio show cooking di Golosaria un risotto, che per me è una bella forma di espressione della tecnica di cucina italiana, con brodo di Prosciutto Crudo di Cuneo Igp (utilizzerò il gambetto e la pelle considerate parti di scarto) e parti di Mela Rossa Cuneo Igp sia cotte che crude, che porteranno la loro ventata di originale deliziosa freschezza al piatto”.

Ad aggiungere originalità nella forma, oltre che nel sapore, al piatto di questo estroso chef, celebrando anche la bellezza del frutto universale, ci sarà infine la food artist Letizia Marinaccio, specializzata in cucina creativa e tra gli autori del blog Cucina Wow che con Mela Rossa Cuneo Igp realizzerà durante lo show cooking: “Tante piccole foglie rosse per apprezzare oltre la polpa anche la buccia bella e perfettamente edibile di Mela Rossa Cuneo Igp e per colorare e abbellire il risotto di Diego Bongiovanni, ricordando a tutti che la mela è un frutto dell'autunno, una stagione da cui eredita colore e bellezza. Così come la stagionalità della mela sarà evidente anche nella composizione iniziale che realizzerò ovvero un sorprendente sottobosco autunnale fatto di mela”.