Notte di Halloween al Castello di Monticello dìAlba

Streghe, fantasmi e un castello solitario in mezzo alle colline: sono gli ingredienti di “Notte al castello”, un evento che racchiude diverse iniziative –31 ottobre 2019 e sabato 2 novembre 2019 - organizzato da Turismo in Langa per mostrare sotto una luce insolita le bellezze del territorio, in occasione della Festa di Halloween.

Tre gli appuntamenti in programma al Castello di Monticello d’Alba, situato a pochi chilometri da Alba, nel centro di una delle zone eno-gastronomiche del Piemonte.

Il castello dei Conti Roero è una delle più imponenti e meglio conservate costruzioni medievali della zona, grazie anche al fatto che dal 1376 ad oggi è di proprietà della stessa famiglia, i Roero di Monticello, che ne hanno fatto la loro abituale residenza.

Ecco che la sera di giovedì 31 una “notte al castello” sarà dedicata agli adulti mentre il sabato 2 novembre la Festa di Halloween sarà interamente dedicata ai più piccoli, con una visita pomeridiana e una notturna in compagnia di guide ed educatrici professioniste.