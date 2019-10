Un tuo gesto può cambiare la loro vita!

L’Associazione Anpa Alba, Langhe e Roero (Associazione Nazionale protezione animali e dell’ambiente) oggi vi ripresenta Axel, Neve, Cremino e Sally.



Axel è un bellissimo cucciolone, di 8 mesi, taglia medio-piccola. Buono, dolce, tranquillo. Abituato in appartamento, sa andare al guinzaglio. Va d’accordo con i tutti i suoi simili con cui ama giocare.



Neve è un simil pastore svizzero, quasi 3 anni, molto bello e socievole con umani e suoi simili. Tranquillo, affettuoso e obbediente. Adatto a chi ha un giardino o cortile perché molto bravo a controllare il suo territorio oppure a persona dinamica che desideri un compagno ideale per le sue passeggiate.



Cremino ha circa 3 anni, taglia media, peso 18 kg. Buono, socievole e affettuosissimo. Vive in una casa con altri cani di taglia grossa che lo intimoriscono e aggrediscono. Ha bisogno con urgenza di trovare una casa in cui vivere tranquillo e amato.



Sally ha 5 anni circa, taglia medio-piccola, dolcissima e socievole anche con altri cani. Non può più stare dove è vissuta finora amata e coccolata. Cerchiamo per lei una nuova famiglia che le regali l’amore che merita.



Seguiteci su Facebook: @Anpa Alba Langheroero

Per contatti telefonare 0173/263941 - Cesare 335/8129997 - Claudia 347/1825492