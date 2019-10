A Magliano Alpi è arrivata "Una scelta in Comune"

Da poche settimane presso il municipio di Magliano Alpi, come già accade in molti altri Comuni italiani, viene offerta ai cittadini maggiorenni la possibilità di esprimere e far registrare la propria volontà nel registro nazionale del Sistema Informativo Trapianti, istituito presso l'ISS (Istituto Superiore di Sanità).

"Tutti i cittadini maggiorenni - spiegano dal municipio - in occasione del rilascio o del rinnovo della carta di identità avranno la possibilità di dichiarare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti al personale dell'ufficio anagrafe, firmando un apposito modulo. La decisione sarà quindi trasmessa per via telematica al Sistema Informativo Trapianti".



Successivamente la scelta potrà essere modificata in qualunque momento recandosi agli sportelli delle ASL competenti per territorio, in quanto risulta valida l'ultima espressione rilasciata in ordine temporale.



"Presso gli uffici comunali - proseguono dal palazzo municipale - sono disponibili materiale informativo e riferimenti ai quali i cittadini potranno rivolgersi per maggiori informazioni e approfondimenti".