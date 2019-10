A Boves il funerale di Andrea Barale: "Facciamo del dolore speranza, continuando a sentirlo vicino"

Per l'occasione la chiesa e la vicina piazza dell'Olmo si sono riempite di conoscenti, amici, parenti e colleghi - tanto che in molti sono rimasti all'esterno durante la cerimonia, ascoltata tramite due grosse casse poste ai lati dell'entrata - , tra cui molti rappresentanti della "Merlo": se per l'intera provincia Granda i morti sul lavoro dall'inizio del 2019 sono ormai diversi , per l'azienda di Cervasca non era mai accaduto prima un incidente così grave.

"La famiglia, gli amici, i colleghi e la comunità tutta sono in preghiera e domandano a Dio il perché della durezza della vita, così come ha fatto Gesù sul monte degli Ulivi - ha detto il parroco in apertura dell'omelia - . Dio sta in silenzio in quel frangente, non parla, non fa nulla. Ma rimane comunque affidabile; quella di Suo figlio è una preghiera di abbandono fiducioso, che termina con l'invito agli apostoli ad alzarsi, a svegliarsi, a risorgere: lui sa che Dio non non opera secondo i nostri schemi e desideri ma ha un agire misterioso, inspiegabile, e allo stesso tempo davvero reale".