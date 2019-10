Un abito da sposa unico per un giorno speciale: la bellezza e la qualità dell'alta sartoria

Ottobre, mese di grandi propositi e di grandi progetti. L’anno va lentamente a concludersi e si programma il proprio futuro. Naturalmente uno di questi grandi progetti può essere il matrimonio. E un aspetto del rito che merita particolare attenzione è l’abito da sposa.

Perché scegliere un abito da sposa di sartoria?

Lo abbiamo chiesto a Nicoletta Santullo e Sabrina Cordini, che proprio in questo 2019 celebrano il decennale da quando, nel 2009, hanno rilevato lo storico Atelier Pesce Maria José di Carcare, oggi noto come Pesce Maria José by SC Atelier Spose.

Da 60 anni in tutta la Liguria Pesce Maria José è sinonimo di abiti da sposa di grande eleganza e di assoluta qualità: un marchio amato, conosciuto, apprezzato come è giusto apprezzare una vera eccellenza del settore, un Atelier dalla lunga storia, fatta di grandi successi nel campo della sartoria matrimoniale.

Alla nostra domanda, Nicoletta Santullo risponde: “La nostra è una clientela esigente, che non si accontenta delle proposte della grande distribuzione. Nel loro giorno più importante le nostre spose vogliono sentirsi belle e uniche. E vogliono sentirsi seguite, accudite, coccolate in un ambiente familiare, accogliente, riservato e discreto dove sanno di potersi sentire veramente se stesse, senza condizionamenti ma in piena libertà”.

Ottobre è anche il mese delle fiere dedicate al matrimonio, nelle quali molte aziende presentano le novità per il prossimo anno.

“Da diverso tempo, ormai – ci racconta Nicoletta Santullo – non amiamo particolarmente partecipare a questi eventi e pertanto lo facciamo sempre di meno. Questa scelta è dettata dal fatto che ci piace conservare una certa esclusività dei nostri modelli, vogliamo offrire a ogni nostra futura sposa un abito che l’atelier “dello stand a fianco” non deve avere. Per noi ogni singolo dettaglio è importante: una cucitura, un ricamo, un pizzo. L’unicità sta in tutto, anche nelle piccole cose.

Il mondo è pieno di abiti di importazione per chi guarda al prezzo: noi ci rivolgiamo a chi invece ha piacere di riscoprire la sartorialità e l’originalità.

E da un po’ di tempo a questa parte assistiamo a un fenomeno sociale interessante: il ritorno delle amiche che accompagnano le amiche, una tendenza che sembrava essersi un po’ persa negli anni. Oggi questo torna a succedere: la ragazza che accompagna un’amica a scegliere il futuro abito da sposa rimane letteralmente incantata, affascinata dall’originalità delle nostre proposte, coglie l’unicità di qualcosa che non esiste sui cataloghi della grande distribuzione e si innesca un passaparola virtuoso tra le amanti del bello. Questa per noi è la soddisfazione più grande, perché rappresenta la conferma del fatto che stiamo andando nella direzione giusta”.

