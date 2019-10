Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada a Bene Vagienna ed è finita in un canale.

L'incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 23 ottobre, in frazione San Bernardo.



Sul posto i vigili del fuoco di Fossano e Mondovì, l'emergenza sanitaria e la polizia locale di Bene Vagienna per i rilievi.