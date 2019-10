Processo per l’omicidio dell’apicoltore di Entracque, continuano le testimonianze per l’accusa

In Corte d’Assise continuano le audizioni dei testi dell’accusa nel processo che vede imputati con l’accusa omicidio preterintenzionale S.G. e O.A., vicini di casa di Angelo Giordana, rinvenuto morto nella sua abitazione a “Tetti Dietro Colletto”, borgata isolata a tre km da frazione Trinità, sopra Entracque, il 20 gennaio 2017.

Secondo la ricostruzione della Procura, l’apicoltore 76enne sarebbe stata picchiato e colpito con un corpo contundente all’esterno della sua abitazione. L’uomo si sarebbe trascinato fino in casa, si sarebbe spogliato per togliersi i vestiti umidi e sporchi, restando completamente nudo. La morte sarebbe arrivata per assideramento dopo 48 ore

Il dottor Paolo Garofano, direttore del laboratorio di analisi forense del CAD di Orbassano, che analizzò lo stato dei luoghi dove fu trovato il corpo di Giordana: “Un lavoro enorme portato avanti per quasi cinque mesi, analizzando circa 3600 porzioni di Dna”. Che avevano portato a un risultato singolare: l’unico profilo genetico rilevato dalle tracce di sangue sarebbe stato quello compatibile con quello del morto. Poche invece le tracce miste, cioè quelle in cui si confondono le impronte genetiche di più persone: “Di solito non si trovano mai meno del 30% dei profili misti, in questo caso siamo sotto al 10%”.

Un altro dettaglio a colpire il consulente fu il grande disordine della stanza d’ingresso, rispetto all’ordine degli altri ambienti: “Sembrava che fosse voluto, non credo che la vittima potesse averlo provocato intenzionalmente”.

La sorella di S.G. ha raccontato che suo fratello e Giordana non andavano d’accordo, non si parlavano più da anni e ognuno faceva la sua vita.

Sul ritrovamento del corpo – per la Procura esiste il dubbio che S.G. avesse visto il corpo prima di andare ad avvertire i famigliari di Giordana - le aveva raccontato che “lui e O.A. avevano cercato di aprire la porta ma qualcosa la teneva chiusa e tutto intorno era buio: per questo erano andati a cercare il fratello di Angelo. Il cane abbaiava e cercava di uscire, e loro avevano richiuso lo spiraglio di porta che erano riusciti ad aprire”.

Prossima udienza l’8 novembre con gli ultimi testi dell’accusa.