Email marketing & Funnel: ecco come può aiutarti

Dirette, personalizzate, coinvolgenti, le email sono un ottimo strumento per stabilire un contatto con i tuoi clienti, fidelizzarli e trovarne di nuovi. Per convertire le persone interessate, i cosiddetti suspect, in veri clienti però, occorre utilizzarle all'interno di una strategia di email marketing funnel efficace.

In poche parole, le email devono creare una connessione quasi personale con il tuo business, proponendo contenuti in base agli interessi, alle preferenze e alle azioni degli utenti. Vieni a scoprire come inserirle nel tuo funnel.

Come funziona l'email marketing funnel?

Il marketing funnel è sostanzialmente un imbuto. Nella parte alta del funnel, le azioni di marketing si rivolgono ad una base ampia di contatti, stiamo parlando del primo approccio con i potenziali clienti. L'email è uno degli strumenti di questa fase di marketing iniziale, insieme a video, blog, link e articoli.

Come avrai notato, dopo il primo step, il numero di utenti che continua il percorso verso l’acquisto si restringe proprio come in un imbuto. Un e-commerce può avere molti visitatori, ma solo una piccola percentuale arriva alla fase finale, la vendita, molti abbandonano, alcuni mettono gli oggetti nel carrello e poi non proseguono.

Per creare un marketing funnel si comincia con l'allargare la base contatti, attraverso la compilazione di form, l'iscrizione alle mail alert, alle offerte o alle newsletter. Si parla in gergo di lead magnet, esche che consentono al proprietario dell’e-commerce di ottenere gli indirizzi email delle persone interessate.

Si passa poi alla fase operativa, inviando un’email di benvenuto ai nuovi iscritti, se un utente ha inserito gli oggetti nel carrello ma non ha confermato l'ordine, si invia un’email di reminder di completare l'acquisto, per coloro che hanno già comprato online ci sono le mail di upselling che invitano il cliente ad aggiungere nuovi articoli e infine le email di fidelizzazione con offerte, promozioni e contenuti utili.

L' email marketing funnel è efficace perché si basa sulla profilazione degli utenti, sui loro interessi e gusti e aiuta ad interagire con i clienti nel modo giusto. Per condurre all’acquisto, le mail dovranno trasmettere informazioni utili e contenuti di qualità.

Perché diventa importante una strategia di funnel marketing?

Considera che meno del 2% dei visitatori acquista un prodotto o un servizio la prima volta che visita un e-commerce. Questo significa che un’email marketing funnel ben disegnato e pianificato è la chiave che ti consentirà di creare una connessione emotiva con i tuoi contatti e clienti, facendoli sentire apprezzati, coccolati e dando loro una sensazione di familiarità e affidabilità.

Le mail vanno infine inviate al momento giusto. Per spiegarsi meglio, se un cliente ha effettuato un acquisto, ricevere una mail con offerte e promozioni sei mesi dopo è inutile, è troppo tardi. Ogni fase del buyer’s journey, il percorso di chi compra, va seguita con un funnel marketing.

Perché scegliere un'azienda per fare email funnel marketing?

Nell'era del marketing digitale, il cliente va coinvolto e non forzato all'acquisto, è lui che sceglierà in modo attivo e autonomo di dare fiducia ad un brand o ad un e-commerce. Occorre dunque rivolgersi a professionisti del settore per ottimizzare i mezzi e gli investimenti.