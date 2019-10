Il cuneese Danilo Picca eletto Consigliere Nazionale Inarsind con delega al Territorio

Il 20 settembre scorso, in Torino, il Presidente di Inarsind Cuneo, Dott. Arch. Ing. Danilo Picca, è stato eletto in Giunta Esecutiva di Confprofessioni Piemonte in cui è stato nominato Segretario Regionale di Confprofessioni ed il Consigliere Inarsind Cuneo, Dott. Stefano Ponzalino riconfermato in Consiglio Regionale di Confprofessioni Piemonte.

La Presidenza Regionale di Confprofessioni del Dott. Walter Cavrenghi di Torino è stata rinnovata in virtù dell'impegno decennale e dei risultati raggiunti in favore dei professionisti piemontesi.

“Ringrazio il Consiglio per la rinnovata fiducia e auguro buon lavoro alla nuova giunta, in particolare ai componenti che, per la prima volta, ricoprono questo ruolo» ha dichiarato Cavrenghi. “Lavoreremo per favorire, da un lato, il dialogo con le istituzioni e la nostra rappresentatività ai tavoli regionali, dall’altro - ha aggiunto il Presidente - la maggiore conoscenza del sistema confederale e delle opportunità di welfare per i professionisti derivanti dalla bilateralità”.



Pochi giorni dopo, il 4 ottobre, in Roma, il Dott. Arch. Ing. Danilo Picca è stato eletto Consigliere Nazionale Inarsind con delega al Territorio che si aggiunge al suo impegno quale delegato giovani.

Il Consiglio Nazionale di Inarsind si è dunque rinnovato per il quadriennio 2019-2023 con la seguente composizione:



Presidente Dott. Ing. Roberto Rezzola (BS);

Vice Presidente Dott. Ing. Carmelo Russo (CT) con delega ai rapporti con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

Segretario Dott. Ing. Marco Becucci (AR);

Tesoriere Dott. Ing. Ivan Locatelli (BG);

Consigliere Dott. Arch. Ing. Danilo Picca (CN) con delega ai rapporti con il Territorio;

Consigliere Dott. Arch. Saverio Gallizzi (VV) con delega ai rapporti con il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ;

Consigliere Dott. Ing. Mauro Iacumin (UD) con delega ai rapporti con Inarcassa.



Sono stati al contempo rinnovati i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, Dott. Ing. Pietro Berna (FI), Dott. Ing. Roberto D’Andrea (ME) e Dott. Ing. Maurizio Wiesel (BA) e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, Dott. Arch. Pier Paolo Coppola (NA), Dott. Arch. Luca Cosentino (AG) e Dott. Ing. Alessandro Gasparini (BS) come membri effettivi e la Dott. Ing. Maria Cristina Cancaro (CT), la Dott. Ing. Domenica De Miglio (KR) e Dott. Ing. Sebastiano Moioli (BG) quali membri supplenti.



“Ringrazio i colleghi Ingegneri ed Architetti di tutta Italia per la fiducia accordatami, ma voglio ricordare che la mia è stata un'elezione da imputarsi all'impegno di tutta la sezione Inarsind Cuneo, la quale lavora costantemente con il contributo di tanti colleghi e che risulta un realtà particolarmente attiva sul territorio”, così Danilo Picca ha voluto contestualizzare l'elezione a Consigliere Nazionale. “Mi auguro di essere effettivamente in grado di sviluppare ciò che hanno visto in me i colleghi: abbiamo già tante idee, sulle quali stiamo lavorando già dal giorno stesso dell'elezione in cui abbiamo tenuto subito la prima riunione di Consiglio”.