La rabbia e le lacrime dei lavoratori Mahle, l'azienda vuole chiudere gli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia

La riunione all’Amma di via Vela a Torino sulla crisi Mahle è ancora in corso. Ma già arrivano ai lavoratori riuniti in presidio le prime indiscrezioni.



Le voci che si sono rincorse in questi giorni sulla volontà del colosso tedesco di chiudere gli stabilimenti di Saluzzo (230 dipendenti) e La Loggia (220) sono state confermate durante l’incontro con i sindacati. I dipendenti che da questa mattina si sono riuniti in presidio hanno ricevuto le prime informazioni dai delegati e dai segretari presenti in riunione questa mattina.



La rabbia dei lavoratori è palpabile davanti alla sede confindustriale torinese legata al mondo della meccanica e della meccatronica. Si attende di capire dai sindacati seduti al tavolo con l’azienda quello che sono i margini di trattativa. Quali ammortizzatori sociali sono atttivabili e su quali tavoli istituzionali attivare lo stato di crisi. Intanto già nella giornata di oggi sono state proclamate otto ore di blocco dell’attività sui tre turni. Presente anche una presenza dell’amministrazione saluzzese: in presidio insieme ai lavoratori il primo cittadino Mauro Calderoni e il consigliere regionale e consigliere di minoranza della Lega nella capitale del Marchesato Paolo De Marchi.



CRISI NELL’EX MONDIAL PISTON

Il colosso tedesco specializzato nella produzione di componentistica per automobili conta circa 450 addetti tra Saluzzo e La Loggia. Nell’area saluzzese l’azienda è legata alla storica Mondial Piston che ha dato lavoro a molte famiglie da decenni e ha il suo core business nella produzione di pistoni.



In passato i sindacati avevano spronato l’azienda a diversificare gli investimenti su questi due stabilimenti: il pistone “tipo diesel” è un prodotto che da anni ha sempre meno mercato rispetto a pistoni “benzina”, “diesel truck” (per mezzi pesanti) o “elettrico” (mercato in esponenziale crescita).



Negli incontri del 2018 Mahle aveva garantito che avrebbe continuato ad operare in Italia. Sulla questione era stata attenzionata la Regione e ed era stata presentata un’interrogazione all’allora ministro alla Sviluppo Economico Luigi Di Maio da parte dei senatori Bergesio, Casolati, Ferrero, Montani e Pianasso. Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci di una delocalizzazione della produzione presso gli stabilimenti polacchi. Scelta che comportrebbe la chiusura dello stabilimenti di Saluzzo e La Loggia.