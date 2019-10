A Mondovì 25 artisti in una mostra in ricordo di Pinòt Richeri

La vernice della collezione d’arte in ricordo di Pinòt Richeri, si tiene venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 17, nella Sala Andrea Pozzo, a Mondovì Piazza, nel salotto cittadino di piazza Maggiore, a lato del Bar antico Borgo.

E’ stato il pittore monregalese Bruno Capellino, personalità dal tocco originalissimo non figurativo, a voler richiamare l’attenzione degli appassionati d’arte su un pittore naif, scomparso da alcuni anni, che nella sua semplicità d’ingegno e di vita, ha saputo rallegrare con le opere immediate e cordiali. Sono presenti 25 artisti, alcuni già scomparsi, ed altri in piene attività. Franco, Gagino, Tarditi, Garitta, Zucco, Tuninetto, Richeri tra i primi; Michelotti, Dutto, Terreno, Mana, Bruno Sergio, Bruno Sergio Donato, Buròt, Demarchi, Manoni, Vigna, Saccone, Bruschi, Pozzetti, Meineri Gazzola, Bava, Briatore, Botto, oltre allo stesso ideatore Capellino, tra i secondi.

Intenzione è procedere ad integrare, a rotazione, le presenze, così da offrire ai visitatori nuove scoperte e quindi emozioni artistiche.