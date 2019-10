Al Bertola di Mondovì tornano "4 mercoledì a teatro"

A rallegrare il pubblico monregalese torna la rassegna teatrale d’ autunno "4 mercoledì a teatro".

Appuntamento al cinema teatro Bertola di Mondovì, le serate sono organizzate dal Circolo Ricreativo Borgato e dalla Crica del Borgat.

Saranno ospiti compagnie teatrali ormai conosciute ed apprezzate come "I Pass Attori" di Cuneo Passatore) e Il Laboratorio Teatrale III Millennio di Cengio, a cui si uniranno, ospiti per la prima volta gli "J’Amis Del Börgh di Moncalieri. Terminerà La Crica del Borgat che porterà in scena il suo nuovo spettacolo.

Si inizia il 23 ottobre con la compagnia “I Pass’Attori" che porterà in scena la commedia brillante in tre atti di Franco Roberto “Il ritorno del simpatico zio parroco monsignor (ma non troppo)”.

A seguire il 6 novembre l’associazione culturale teatro amatoriale “J’amis del börgh” con “Un grazioso via vai; commedia brillante in due atti di Marco Tassara.

Il 20 novembre il Laboratorio Teatrale “III Terzo Millennio di Cengio presenterà “Rumors” commedia brillante di Neil Simon, traduzione di Maria Teresa Petruzzi.

Ed infine il 4 dicembre “La còsa pì bela (piom-se n’autr cafè, il nuovo spettacolo de “La Crica del Borgat".

Tutti le serate inizieranno alle ore 21.

Per la prenotazione delle poltrone Tabaccheria Griseri, via Oderda 4, Mondovì Borgato.