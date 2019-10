Halloween al Museo del Giocattolo di Bra

È la notte più tenebrosa dell’anno, nella quale scheletri, mummie e mostri la fanno da padrone.

Ma oltre al classico “dolcetto o scherzetto”, la sera di Halloween può essere l’occasione per una visita davvero insolita al Museo del Giocattolo di Bra.

Il programma della serata del 31 ottobre 2019 prevede infatti una visita al buio alle sale del museo, che raccoglie un migliaio di oggetti e giochi d’epoca, accompagnati solo dalla luce fioca delle proprie torce, di cui ci si dovrà necessariamente dotare. Un percorso in cui non mancheranno di certo i brividi e il divertimento.

Ma la paura se ben dosata, se raccontata, può diventare con i bambini un utilissimo stimolo di apprendimento.

Un museo diventerà così un castello stregato e i ricordi diventeranno indelebili.

Alla fine del percorso seguirà un laboratorio.

Appuntamento alle 18 per i bambini dai 3 ai 7 anni e alle 21 per i ragazzi più grandi (dagli 8 anni in su).

Prenotazione obbligatoria allo 0172-413049, mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.