Il passaggio generazionale nelle aziende vitivinicole: al castello di Grinzane una giornata di studi coi "giuristi del vino"

"Il passaggio generazionale nelle aziende vitivinicole. strumenti, rischi e opportunità tra gestione della struttura agricola, pianificazione successoria e tutela degli assetti proprietari". Questo l'articolato tema che l’Unione Giuristi del Vino (Ugivi) – sodalizio che riunisce avvocati, magistrati, docenti universitari, personalità ed esperti che hanno acquisito particolari conoscenze nelle materie giuridiche vitivinicole – ha scelto per il suo annuale convegno, in programma sabato 26 ottobre nella consueta sede del castello Cavour di Grinzane.



Nel maniero simbolo del territorio Unesco, e grazie alla collaborazione dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, andrà quindi in scena quella che – come spiegano gli organizzatori – vuole essere "una giornata di studio e confronto tra professionisti e operatori del settore, per analizzare le principali problematiche, opportunità e soluzioni di un momento che rappresenta un processo fisiologico inevitabile e particolarmente delicato per tante aziende del settore vitivinicolo a gestione familiare, dove trend di mercato ed elevato valore dei vigneti di pregio portano a valutare strumenti alternativi o complementari a quelli tradizionali, per pianificare adeguatamente la transizione e garantire continuità aziendale di prodotto e marchio nel prossimo futuro".



Particolarmente ricco il programma del convegno, che dopo la registrazione dei partecipanti alle ore 9 prevede i saluti del governatore piemontese Alberto Cirio, del neo presidente dell’Enoteca di Grinzane – e sindaco di Cortemilia – Roberto Bodrito e del presidente Ugivi Stefano Dindo, cui è demandato l’avvio dei lavori per una sessione mattutina che prevede i seguenti interventi.



"Passaggio generazionale: profili giuridici". Introduce: Giancarlo Girolami (Presidente del Tribunale di Asti). Modera: Ermenegildo Mario Appiano (Avvocato in Alba e Torino, Vice-Presidente Ugivi, Professore invitato nell’Università Salesiana di Torino).



"Imprese vitivinicole – stato dell’arte e futuro contesto competitivo"

Gabriele Barbaresco (Ad Ufficio Studi Mediobanca).



"Il passaggio generazionale in Langa: il contesto socio-economico"

Luciano Bertello (studioso del territorio).



"Il passaggio generazionale delle strutture agricole. Profili civilistici"

Andrea Ferrari (avvocato in Alba).



"Assetti proprietari e circolazione dei fondi vitivinicoli"

Marco Didier (avvocato in Alba)



"Prepararsi al passaggio generazionale: profili economici"

Modera: Floriana Risuglia (avvocato in Roma e segretaria Ugivi).



"Ruolo del notaio: pianificazione successoria e patto di famiglia"

Andrea Ganelli (notaio in Torino).



"Ruolo dell’istituto bancario nell’agevolare il passaggio generazionale"

Enzo Cazzullo (Banca d’Alba).



"Ruolo del private banker: soluzioni per trasmettere il patrimonio familiare aziendale"

Vincenzo Volpe (Mediobanca)





Questi invece gli interventi previsti nella sessione del pomeriggio, a partire dalle 14.



"Strumenti e soluzioni a disposizione dell’imprenditore"

Modera: Oreste Calliano (Professore nell’Università di Torino, Avvocato e membro del direttivo Ugivi)



"Strutturare e gestire il passaggio generazionale: trust, holding di famiglia, family buy-out e operazioni di M&A"

Diego Saluzzo (avvocato in Torino, Direttivo Ugivi)

Gabriele Varrasi (professore a contratto nell’Università di Torino, avvocato in Torino).



"Il ricorso ai minibond nelle aziende vitivinicole"

Massimiliano Elia (Avvocato in Torino).



"Gavi La Scolca: un case history di successo"

Chiara Soldati (Azienda La Scolca)



Tavola Rotonda

"Passaggio generazione e mondo del vino: tra continuità ed innovazione"

Modera: Stefano Dindo (avvocato in Verona, presidente Ugivi)



"Passaggio generazionale e mondo del vino: contesto italiano ed esperienze estere"

Gelasio Gaetani d’Aragona Lovatelli (scrittore e giornalista)



"Le imprese vitivinicole familiari in Piemonte"

Claudio Conterno (Cia Cuneo)

Fabrizio Rapallino (Coldiretti Cuneo)

Gianluca Demaria (Confagricoltura)



"Passaggio generazionale e vino in Italia: saper salvaguardare le diversità"

Stefano Colmo (Terra Madre – Former Secretary)



"Promozione e valorizzazione dei vini e delle specialità agroalimentari in Europa"

Dino Icardi (Sevinova)



Durante il convegno verrà presentato il volume “Il paesaggio vitivinicolo come patrimonio europeo. Aspetti gius-economici: geografici, ambientali, contrattuali, enoturistici e di marketing", a cura di Filippo Moreschi (avvocato in Mantova e membro del direttivo Ugivi) ed edito da Giappichelli nel 2019, ove sono raccolti gli studi che hanno tratto spunto dal convegno che la stessa associazione ha organizzato su tale tema lo scorso anno.



La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi a questo indirizzo web, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sul riconoscimento di crediti richiesti all’Ordine degli Avvocati e a quello dei Commercialisti-Esperti contabili, sull'ospitalità alberghiera e sulle prenotazioni al programma conviviale previsto da Ugivi.