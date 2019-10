I tre musei di Robilante aperti al pubblico domenica 27 settembre

In Val Vermenagna le fisarmoniche continuano a suonare, grazie soprattutto a tanti giovani, nelle innumerevoli feste.Non a caso, quindi, nel 2005 è nato il Museo della Fisarmonica.

A seguire, nel 2017, l’inaugurazione di due musei a rappresentare altri due argomenti di grande valore culturale: un pezzo di storia del treno, mezzo di trasporto popolare per eccellenza, con la specificità di un gioiello ingegneristico come la Cuneo-Nizza e un’occasione per scoprire l’evoluzione dei mezzi di riproduzione del suono e da dove si è partiti per arrivare ai nostri smartphone.

I tre musei si trovano in centro paese e saranno aperti domenica 27 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30 (si precisa che il Mus.S.Com sarà aperto esclusivamente in orario pomeridiano).

Ingressi: Museo Fisarmonica e Ferroviario a offerta libera; MUS.S.COM.: intero 4 euro ridotto 2 euro.

Per aperture straordinarie e ulteriori informazioni consultare le sezioni dedicate di ogni singolo museo su www.comune.robilante.cn.it (aree tematiche: cultura)