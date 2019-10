"Notti delle Streghe" a Rifreddo: ancora disponibili i biglietti di "Terrore nel Borgo"

Ci siamo. L'evento più spaventoso ed oscuro dell'anno sta per arrivare. Si terrà, infatti, tra il 26 ed il 27 ottobre l'edizione 2019 delle Notti delle streghe.

Una manifestazione che dal piccolo comune di Rifreddo in Valle Po, a poco a poco, ha guadagnato addirittura la ribalta nazionale entrando a far parte di quel circuito legato alle streghe che accomuna Triora in Liguria, Castel del Monte in Abruzzo e san Giovanni in Marignano in Emilia Romagna.

Anche quest'anno l'evento clou sarà sicuramente Terrore nel borgo ma non mancheranno altri spazi come il pomeriggio dei bambini al sabato pomeriggio e l'ormai famosissima camminata Naturalistico-magica sulle pendici della montagna di Leonardo ovvero il Monte Bracco.

Per l'evento "Terrore nel borgo" occorreattrezzarsi e comprare i biglietti prima che vadano esauriti. Come già negli anni scorsi, l'acquisto del tagliando permetterà allo spettatore di scegliere l'ora di partenza azzerando quindi quasi completamente il tempo di attesa.

"Il costo dei biglietti - spiega il sindaco Cesare Cavallo che ormai da anni segue in prima persona l'organizzazione dell'evento – è di 5 euro (a cui va aggiunto il costo di prevendita) per tutti e saranno messi in commercio esclusivamente 3000 tagliandi. Va inoltre precisato che durante l'acquisto dei tagliandi online sui circuiti TICKET.IT e LI.TICKET sarà possibile scegliere tra farsi spedire i biglietti a casa oppure ritirarli direttamente a Rifreddo il giorno dell'evento tra le ore 19,00 e le 22.00. Ovviamente utilizzando la seconda opzione si possono risparmiare le spese di spedizione. In alternativa al canale online - aggiunge il primo cittadino – è possibile acquistare i biglietti presso i negozi convenzionati con Ticket.it. Alla base della scelta dei siti partner per la vendita c'è stata la valutazione della disponibilità di una grande quantità di punti vendita. Tra le due reti, infatti, si dispone di rivendite praticamente tutta Italia".

Il vantaggio di questa modalità di acquisto è quello di avere fin da subito in mano i biglietti mentre lo svantaggio è che ogni rivenditore potrà stabilire un autonomo costo di prevendita.

Possibile anche la vendita diretta dei biglietti presso il Comune di Rifreddo ed in misura molto contenuta anche la sera di Terrore nel borgo.

"Sulla scorta dell'esperienza degli scorsi anni - dichiarano gli organizzatori - abbiamo deciso di vendere 750 biglietti presso il Comune di Rifreddo e di tenere 250 biglietti per la sera dell'evento. Una modalità residuale che dovrebbe consentire: ai residenti della zona di approvvigionarsi direttamente senza utilizzare il canale online ed a chi non ha paura delle code di provare ad accedere al percorso di Terrore nel borgo anche senza prevendita".



Entrando nel dettaglio della vendita diretta occorre dire che l'ultima verrà effettuata giovedì 24 ottobre dalle ore 17 alle ore 21 presso il palazzo comunale.

La sera dell'evento invece verranno messi a disposizione biglietti per tutte le fasce orarie in modo da consentire la scelta dell'orario preferito anche il quel momento ma i biglietti costeranno il doppio rispetto a quelli in prevendita, ovvero 10 euro.