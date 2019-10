Vittoria bis per la Finale 2019 di Molecola Coop Race, i Ciuchini smilzi si confermano Campioni della Spesa in via Roma a Torino

Si è conclusa l’edizione 2019 della Molecola Coop Race con l’incoronazione del team “Ciuchini Smilzi”. Giancarlo e Riccardo, i due fratelli qualificati alla tappa di giugno a Collegno, per il secondo anno di fila si sono dimostrati i più rapidi e abili nel fare la spesa e si sono aggiudicati 1000 euro in buoni spesa Coop.

Il secondo e il terzo gradino del podio sono andati rispettivamente alle squadre “Siamo Tornati” e “Topiferai”, entrambe da Pinerolo.

Quindici giornate di gara in tre regioni con oltre 1500 concorrenti e 70 mila euro di premi distribuiti. Questi i numeri della quarta edizione della Molecola Coop Race, la corsa di carrelli promossa da Nova Coop e organizzata dall’agenzia Zip. L’iniziativa è realizzata con la partecipazione di Coop Liguria e Coop Lombardia e in collaborazione con Molecola Italia, che produce la Cola italiana (da qui il nome della manifestazione) e con oltre venti aziende Top Sponsor che mettono a disposizione i prodotti che si trovano sugli scaffali di gara e gli omaggi dati ai concorrenti.

Le gare si sono svolte nelle seguenti location: al centro commerciale Le Due Valli di Pinerolo (26 Maggio); all’ Ossola Shopping Center di Crevoladossola (8 giugno); presso Gli Orsi di Biella (15 giugno); al Mondovicino Shopping Center di Mondovì (22 giugno), al centro commerciale San Martino 2 di Novara (7 settembre); presso il Centro Luna di Sarzana, in Liguria (14 settembre); presso I Leudi di Carasco – Genova (15 settembre); presso Le Serre di Albenga (21 settembre); al Centro Commerciale Il Gabbiano di Savona (22 settembre); presso l’Ipercoop Nuovo Flaminia di Brescia (28 settembre); presso il Centro Commerciale Cremona Po (29 settembre); all’Ipercoop Torino presso il Parco Commerciale Dora (5 ottobre).

Ovunque è stato ricreato un minimarket con vere e proprie corsie in cui destreggiarsi e dove affrontare stravaganti prove di abilità, tra cui un divertente quiz sulla sostenibilità ambientale, in linea con la campagna di comunicazione “Coop per l’Ambiente – Diamo all’ambiente una nuova impronta”, che punta a rilanciare l’impegno di Coop sui temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.

I numeri mostrano un trend in crescita: la manifestazione si è svolta nel 2016 in dieci città che oggi sono quindici; in una regione – il Piemonte - e quest’anno sono tre; si è partiti con 700 concorrenti e in questa edizione dopo sole sette gare all’attivo i partecipanti erano già oltre 1000. Nel 2017 si è aggiunta la Liguria, con le città di Savona, Albenga, La Spezia, Sarzana, Genova e Carasco. Da quest’anno partecipano anche due ipermercati lombardi: Brescia e Cremona.

Si rafforza, infine, l’impegno nel comporre il Carrello Solidale, contenente i prodotti in esposizione e a cui, di volta in volta, se ne aggiungono altri. La totalità dei prodotti è stata consegnata in occasione della finale al Gruppo Abele, l’associazione fondata a Torino da don Luigi Ciotti e che da oltre 50 anni opera nel sociale.

La finale di Molecola Coop Race ha avuto il patrocinio della Città di Torino.

Il regolamento è sul sito dell’iniziativa www.molecolacooprace.it.

I numeri di Molecola Coop Race nelle 4 edizioni

oltre 300.000 presenze

oltre 115.000 euro di montepremi

oltre 4500 concorrenti

50 giornate di competizioni

circa 800 video su You Tube

600 domande quiz sul rispetto ambientale