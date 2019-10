Maltempo Piemonte e Liguria: ecco i canali per informarsi

In questi giorni, in cui il maltempo la fa da padrone, creando problemi e ritardi alla circolazione, anche quella ferroviaria, con la app di Trenitalia è possibile essere sempre informati in tempo reale sull'andamento del proprio treno.

Gli ultenti riceveranno messaggi puntuali direttamente sul loro telefonino ad ogni modifica del treno. Sono sufficienti poche e semplici operazioni.

1. Clicca sul tasto treno, digita il numero del tuo treno preferito o ricercalo, inserendo origine e destinazione.

2. Cerca il tuo treno e clicca su segui treno.

3. Attiva le notifiche impostando giorni e ora desiderata e conferma.

4. Nella sezione treni seguiti trovi tutti i treni.

5. Ricevi la notifica.

Con pochi e semplici click si può avere la situazione sotto controllo.

Per le avverse condizioni meteo previste dalla Protezione Civile in Piemonte e Liguria consigliamo, prima di metterti in viaggio, di: